Microsoft: SONY-Führungskraft jetzt für Xbox Japan tätig

Eine ehemalige Führungskraft bei SONY ist jetzt für Partnerschaftsaktivitäten bei Xbox in Japan tätig.

Von 1999 bis 2021 war Mena Sato Kato bei Sony Computer Entertainment bzw SONY beschäftigt. Über die Jahre hinweg war sie dort in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig. Zuletzt als Vice President for Mobile Business in Japan.

Jetzt kümmert sie sich für Xbox um japanische Publisher. Bereits seit Juli kleidet sie bei Microsoft die Position als Director, Partnerships Japan, Gaming Ecosystem Organization und ist verantwortlich für die weltweiten Partnerschaften für japanische Publisher bei Xbox.

Über ihren neuen Job schrieb sie im Karrierenetzwerk von LinkedIn: „Ich freue mich, sagen zu können, dass ich bei Microsoft als Director for Partnerships Japan bei Xbox tätig bin. Ich werde die Partnerschaftsbemühungen leiten, um unsere japanischen Partner weltweit zu unterstützen. Ich schlage ein neues Kapitel auf und eröffne neue Erfahrungen in der Spieleindustrie. Ich hoffe, dass ich viele von euch auf der TGS sehen werde!“

Wir sind gespannt, was sie für Xbox in Japan und bei den hiesigen Spielepublishern bewirken kann.