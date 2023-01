Microsoft: Xbox Boss richtet sich mit E-Mail an Mitarbeiter

Autor:, in / Microsoft

Xbox Boss – Phil Spencer – hat sich in einer E-Mail an die Mitarbeiter von Microsoft gewandt und berichtet, dass die jüngsten Entlassungen wehtun.

Wie wir bereits berichtet haben, hat Microsoft nach der Einstellung von 40.000 neuen Mitarbeitern im Jahr 2021, 10.000 Mitarbeiter entlassen. Dabei gab es auch Kürzungen bei 343 Industries, Zenimax/Bethesda und The Coalition. 343 Industries war anscheinend am größten betroffen, stellte aber in einer deutlichen Botschaft klar, dass man weiter Halo entwickeln wird.

In einer E-Mail, die von Kotaku veröffentlicht wurde, richtet sich Phil Spencer mit folgenden Worten an seine Mitarbeiter:

„Dies war eine schwierige Woche bei Microsoft und hier in unseren Teams. Nun, da viele der 1:1-Gespräche und Teamgespräche stattgefunden haben, möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um die Botschaft zu wiederholen, die Sie von Ihren Führungskräften gehört haben.“ „Dies ist ein schwieriger Moment in unserem Unternehmen, und die Maßnahmen dieser Woche waren schmerzhafte Entscheidungen. Das Gaming Leadership Team musste Entscheidungen treffen, von denen wir überzeugt waren, dass sie den langfristigen Erfolg unserer Produkte und unseres Unternehmens sichern, aber die individuellen Ergebnisse dieser Entscheidungen sind real. Ich weiß, das tut weh. Danke, dass Sie unsere Kollegen bei der Bewältigung dieser Veränderungen unterstützen.“ „In den kommenden Wochen werden wir viele Gelegenheiten haben, uns mit Ihnen auszutauschen und Ihre Fragen zu beantworten, einschließlich des monatlichen Spiele-Updates nächste Woche für die Teams, die an diesem Treffen teilnehmen, und ich stehe in engem Kontakt mit den Teams bei ZeniMax, um sie zu unterstützen. Die GLT und ich sind bestrebt, so transparent wie möglich zu sein. Es ist eine Herausforderung, im Unklaren zu bleiben, aber ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam diesen schwierigen Moment überstehen werden.“ „Xbox kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken, und zwar dank der Arbeit, die ihr im Dienste der Spieler, der Entwickler und untereinander leistet. Eure Arbeit wird in diesen Zeiten des Wandels sehr geschätzt und ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftsdynamik. Ich bin zuversichtlich für unsere Zukunft und stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein, aber ich bin mir auch bewusst, dass dies eine herausfordernde Zeit ist, und ich möchte euch für alles danken, was ihr hier leistet.“