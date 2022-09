Naraka: Bladepoint: The Legend of the White Snake Outfit Showcase-Video

Werft einen geschmeidigen Blick auf die „The Legend of the White Snake“-Kollektion im Showcase-Video zu Naraka: Bladepoint.

Werft im neusten Trailer zu Naraka: Bladepoint einen Blick auf die Kollektion „The Legend of the White Snake“. Sie entstand in Zusammenarbeit mit Intel Gaming und dem Hangzhou Museum.

Die Kollektion, die einmal mehr die Schuppen von zwei legendären Schlangen, zart bestickt auf eleganten Kleidern, vereint, ist ab sofort für das mythisches PvP-Actionspiel erhältlich.