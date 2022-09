Halo Infinite: Entwickler-Update und Roadmap veröffentlicht

Autor:, in / Halo Infinite

343 Industries hat einige Updates für Halo Infinite vorbereitet. Im längeren Video gibt es alle Details weiter unten. Die wichtigsten Informationen wurden für euch auf dem folgenden Bild zusammengefasst:

Demnach hat 343 Industries ein Winter-Update für Halo Infinite am 8. November 2022 vorbereitet. Season 3 startet am 7. März 2023 und wird ganze drei Monate mit unterschiedlichen Updates laufen.

Der beliebte Forge-Modus, also die Schmiede, startet im November. Um diesen zu pushen werden parallel zwei Maps von 343 Industries veröffentlicht, die nur durch die Möglichkeiten der Schmiede entstanden sind. Es ist also für jeden möglich diese oder ähnliche Maps zu entwerfen. Ebenso startet die Online-Co-op-Kampagne am 8. November 2022, während die Co-op Split-Screen-Bemühungen für die Kampagne komplett eingestellt wurden.

343 Industries verkündete: „Um an neuen Erfahrungen zu arbeiten, über die wir noch nicht sprechen können, mussten wir die schwierige Entscheidung treffen, die Kampagne nicht im Splitscreen-Koop auszuliefern und die Ressourcen, die wir dafür verwenden würden, in diese Liste und all diese anderen Dinge zu stecken.“

Online könnt ihr dann mit euren Freunden die Kampagne durchspielen, Missionen wiederholen, neue Achievements freischalten und auch via Crossplay miteinander spielen.

Alle weiteren Informationen gibt es hier: