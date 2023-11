Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: Entwickler arbeitet an Matchmaking-Problemen

Autor:, in / Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

CyberConnect2 arbeitet derzeit an einem Patch, der die Matchmaking-Probleme der Xbox-Versionen von Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections beheben soll.

Am 17. November erschien Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC. Leider leiden die Xbox-Versionen des Prügelspiels seit dem Start vor einer Woche unter Matchmaking-Problemen.

Entwickler CyberConnect2 ist sich dessen bewusst und versichert in einer Erklärung, dass man aktuell an der Behebung der Matchmaking-Probleme arbeite. Derzeit sei ein Patch in Arbeit, dessen Veröffentlichung man zu gegebener Zeit ankündigen werde.

Das Studio entschuldigt sich zudem bei allen Betroffenen für die Unannehmlichkeiten und bedankt sich gleichzeitig für die Geduld der Fans im Zuge der laufenden Arbeiten am kommenden Patch.