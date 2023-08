Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: Release-Termin enthüllt

Autor:, in / Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections erscheint am 17. November. Dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections erscheint am 17. November 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch. Details zur PC-Version werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Erstmals in der Reihe wird es auch eine deutsche und französische Sprachausgabe geben.

Den Trailer gibt es hier:

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections lässt Spielende die Geschichte um Naruto und Sasuke erneut erleben und führt durch die einprägsamsten Kämpfe der Naruto-Story. Zusätzlich bietet es eine Geschichte rund um Boruto, die exklusiv für das Spiel kreiert wurde.

Mit über 130 spielbaren Charakteren können Spielende aus dem bisher größten Kader in einem Ultimate Ninja STORM-Spiel wählen. Mit dabei sind auch drei neue Charaktere aus der Kara-Organisation: Boro, Delta und Koji Kaschin.

Zum ersten Mal wird es eine deutsche und französische Sprachausgabe in einem Naruto-Spiel geben. Dafür wurde der offizielle Cast des Anime verpflichtet, um den Spielenden eine möglichst immersive Erfahrung zu ermöglichen.

Das Spiel kann ab sofort auch digital auf PlayStation und Xbox vorbestellt werden, sowie physisch für alle Plattformen außer dem PC. Es kann aus folgenden Editionen gewählt werden:

Die Standard Edition (Basisspiel) – 59,99 €

Die Deluxe Edition (digital) 84,99 € – fügt den Season Pass zum Basisspiel hinzu. Dieser enthält 5 Charaktere, die zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden. Außerdem sind mit dem Season Pass-Bonus und dem Deluxe-Bonus noch zwei zusätzliche Kostüme enthalten.

Die Ultimate Edition (digital) 94,99 € – beinhaltet die Inhalte der Deluxe Edition sowie den Ultimate-Bonus, der 5 Kostüme und 2 Accessoire-Gegenstände hinzufügt.

Die Collector’s Edition enthält das Basisspiel, ein Steelbook, zwei exklusive Figuren und ein spezielles, doppelseitiges Inlay.

Die Premium Collector’s Edition, die nur im Bandai Namco Store erhältlich ist, enthält das Basisspiel, zwei Figuren, ein Steelbook, ein spezielles, doppelseitiges Inlay, 6 Sammelkarten, eine offizielle Schriftrolle, den Season Pass sowie den Season Pass-Bonus und die Deluxe- und Ultimate-Boni.

Spielende, die eine der Editionen digital oder bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erhalten die folgenden Kostüme: Naruto Uzumaki (TV Anime 20th Anniversary Costume), Sasuke Uchiha (TV Anime 20th Anniversary Costume), Naruto Uzumaki (The Final Battle). Besitzer von Naruto TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, die das Spiel vorbestellen, werden mit dem Nanani-T-Shirt und dem Merz-Kostüm belohnt.