NetEase gründete in Barcelona und Seattle ein neues Studio, die Anchor Point Studios, um sich auf PC- und Konsolenspiele zu konzentrieren.

Der aus China stammende Entwickler und Publisher, NetEase Games, gab die Gründung eines neuen Studios namens Anchor Point Studios bekannt. Ansässig wird es in Barcelona in Spanien und Seattle in den USA sein.

Unter dem Namen Anchor Point Studios hat man verschiedenste Veteranen der Branche versammelt. Die neue Spielschmiede selber wurde von Paul Ehreth gegründet, der als Game Director und Designer mehr als 20 Jahre an Erfahrung mitbringt. Ehreth selber arbeitete vorher an Titeln wie Control, Halo 4 und Halo 5: Guardians.

Mit ins Boot holte er sich Pere Torrents und weitere Kollegen mit umfangreicher Erfahrung. Zu deren früheren Arbeiten gehören auch neben Halo andere starke Spiele. Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2 oder auch The Division wurden mit entwickelt.

Die Anchor Points Studios konzentrieren sich auf die Entwicklung von Action Adventures, welche gezielt für die Konsolen und den PC-Markt entwickelt werden sollen. Man plant, die „Grenzen der Unterhaltung zu überschreiten“ und verschiedenste Überraschungselemente in das Gameplay einzubauen. Leider gibt es noch keine Informationen, wie und was man sich darunter vorstellen darf.

Dabei steht Barcelona für den Kern des neuen Studios. Bis zu 100 Mitarbeiter möchte man in Europa und Nordamerika beschäftigen. Hier soll die Arbeit direkt vor Ort ermöglicht werden, sowie auch dezentralisiert, wie zum Beispiel im Homeoffice.

„Wir freuen uns sehr, unseren Anker offiziell in Barcelona, der Heimatstadt meiner Urgroßeltern, zu werfen und gemeinsam mit NetEase Games ein starkes Team für unsere Entdeckungsreise aufzubauen. Das Motto unseres Studios lautet ‚Per Aspera, Ad Astra‘ (‚durch Schwierigkeiten zu den Sternen‘), denn wir wollen ein Abenteuer erschaffen, das frisch bleibt und ein einzigartiges Erlebnis bietet, das die Leute jedes Mal, wenn sie es spielen, überrascht und erfreut, und ich möchte, dass wir uns der Herausforderungen bewusst sind, denen wir uns stellen. Wir sind NetEase Games dankbar, dass sie uns die kreative Freiheit und die Ressourcen geben, um diese vernetzte Welt zu erschaffen, die über Spiele hinausgeht und auch in andere Medien hineinreicht“, sagt Paul Ehreth, Gründer von Anchor Point Studios. „Als wir Paul kennenlernten, war uns sofort klar, dass er die Leidenschaft hat, wahrhaft magische Welten zu erschaffen, mit Erlebnissen, die überraschen und jedes Mal etwas Neues bieten, wenn sie gespielt werden. Wir bei NetEase Games glauben daran, dass wir Entwicklern die Möglichkeit geben, Spiele von dauerhafter Qualität zu entwickeln, die über viele Jahre hinweg gespielt werden können. Wir wissen, dass Anchor Point Studios nach den Sternen greift, und wir werden alles tun, um sie auf ihrem Weg dorthin zu unterstützen“, sagt Simon Zhu, President of Global Investments and Partnerships, NetEase Games.

Passend zur Bekanntgabe wurde eine Vorstellung des Studios im folgenden Video festgehalten: