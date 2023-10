NetEase Games: Resident Evil-Ikone entwickelt Action-RPG

Autor:, in / NetEase Games

Mit einem Paukenschlag verließ Kobyashi nach 27 Jahren Capcom, um bei NetEasy Games an einem eigenen 3D-Action-RPG zu arbeiten.

Als Hiroyuki Kobayashi zu seinem 50. Geburtstag bekannt gab, Capcom zu verlassen, kam das für viele Fans sehr überraschend. Neben seinen Arbeiten ab 1996 an Resident Evil, war der Entwickler an der Entstehung von Dragon’s Dogma, Dino Crisis sowie Devil May Cry beteiligt.

Bei seinem neuen Arbeitgeber, NetEase Games, übernimmt der Japaner jetzt die Führung des frisch gegründeten Studios GPTRACK50. Das Ziel von GPTRACK50 ist, individuelle Spiele zu fertigen, die sich ohne Probleme auf Manga oder Anime adaptieren lassen. Jetzt meldet sich Kobayashi offiziell zurück und verrät ein paar Details zu seinem aktuellen Werk.

Das Spiel wird kein Spiel im Genre „Horror“ oder ähnlichem. Viel mehr möchte er ein völlig neues 3D-Action-RPG entwickeln, was für Einzelspieler konzipiert ist.

Ebenfalls sind typische RPG-Inhalte wie Berufe, Waffen und ein Kampfsystem sein Fokus, welches gezielt auf Schwachstellen von Gegnern abzielt. Der Grundriss seiner Vision soll bereits fertiggestellt sein, ein Prototyp ist voraussichtlich für das Frühjahr 2024 geplant. Wie schnell sein neues Spiel dann offiziell angekündigt wird, steht bisher nicht fest.

Für den Entwickler war der Wechsel indes zu NetEase Games keine schwierige Entscheidung. In der Vergangenheit arbeitete er bereits mit Suda51 an der Entwicklung von killer7, welcher jetzt ebenfalls bei NetEase unterkam und sich dort offenkundig gut eingelebt hat.