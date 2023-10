BioWare: Ehemalige Mitarbeiter klagen für mehr Abfindung

Im August verkündete BioWare, bis zu 50 Stellen streichen zu müssen, um den Anforderungen für die nächsten Produktionen gerecht werden zu können. Zum Teil waren davon Mitarbeiter betroffen, die langjährig für das Studio tätig waren.

Sieben dieser Mitarbeiter kommen auf einen Schnitt von 14 Jahren Arbeitszeit bei BioWare. Diese Gruppe verklagt das Unternehmen jetzt auf eine höhere Ablösesumme. Im Court of King’s Bench in Alberta ist die Anklage eingereicht worden, mit der Aussage, ihnen stehe eine höhere Ablöse zu.

Im Vorfeld lehnten die ehemaligen Mitarbeiter bereits Angebote ab, da diese nicht ihren Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen würden.

Ein Mitglied der Klagenden äußerte sich folgend: „Angesichts der zahlreichen Entlassungen in der Branche in letzter Zeit und der Tatsache, dass die NDAs von BioWare uns daran hindern, unsere jüngste Arbeit an Dragon Age: Dreadwolf in unseren Portfolios zu zeigen, sind wir sehr besorgt über die Schwierigkeiten, die viele von uns haben werden, Arbeit zu finden, wenn die Weihnachtszeit näher rückt.“

„Während wir das Spiel, an dem wir so hart gearbeitet haben, und unsere Kollegen, die diese Arbeit fortsetzen, weiterhin unterstützen, fällt es uns schwer zu verstehen, warum BioWare uns in dieser herausfordernden Zeit zu kurz kommen lässt.“