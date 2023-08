BioWare: Rund 50 Stellen gestrichen

Gary McKay General Manager bei BioWare, gab in einem Update für das Studio bekannt, dass man zu einem „agileren und fokussierteren Studio wechseln“ müsse. Das ginge allerdings nicht ohne Veränderungen, was es notwendig macht, rund 50 Stellen zu streichen.

Im Update heißt es: „Um den Anforderungen unserer kommenden Projekte gerecht zu werden, uns weiterhin an den höchsten Qualitätsstandard zu halten und sicherzustellen, dass BioWare in einer sich schnell entwickelnden Branche weiterhin florieren kann, müssen wir zu einem agileren und fokussierteren Studio wechseln. Dies wird es unseren Entwicklern ermöglichen, schnell zu iterieren, mehr Kreativität freizusetzen und eine klare Vision davon zu entwickeln, was wir bauen, bevor die Entwicklung in Gang kommt.“

„Um dies zu erreichen, befinden wir uns in einer Position, in der Veränderungen nicht nur notwendig, sondern unvermeidlich sind. So schwer es auch fällt, dies zu sagen, bedeutet das Überdenken unseres Entwicklungsansatzes unweigerlich, dass wir unser Team neu organisieren müssen, um den sich ändernden Bedürfnissen des Studios gerecht zu werden.“

„Als Teil dieses Übergangs werden wir etwa 50 Stellen bei BioWare streichen.“