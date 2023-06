BioWare: Star Wars MMO wird ausgelagert laut Bericht

Autor:, in / BioWare

BioWare will sich auf Dragon Age: Dreadwolf und Mass Effect konzentrieren, weshalb man laut einem Bericht Star Wars: The Old Republic auslagert.

Um sich vollkommen auf Dragon Age: Dreadwolf und das nächste Mass Effect zu konzentrieren, will sich BioWare von seinem MMORPG Star Wars: The Old Republic trennen. Das berichtet IGN.

Der Entwickler mit Hauptsitz in Kanada stampft dem Bericht nach das Onlinespiel aber nicht ein, sondern lagert es nur aus.

Electronic Arts steht in Verhandlungen mit Entwickler Broadsword Online, bekannt für Ultima Online und Dark Age of Camelot. Sie übernehmen die weitere Entwicklung und Betreuung, während EA weiterhin als Publisher fungiert, wie es heißt.

Mehr als die Hälfte der bis 70 bis 80 Mitarbeiter, die bei BioWare an Star Wars: The Old Republic arbeiten, wechseln zu Broadsword Online. Die anderen nehmen bei BioWare entweder eine andere Position ein oder müssen mit einer Entlassung rechnen.

Nach Veröffentlichung des Berichts gab Electronic Arts folgendes Statement ab:

„Fast 12 Jahre nach der Veröffentlichung ist Star Wars: The Old Republic nach wie vor ein Erfolg und lässt seine engagierte und leidenschaftliche Community weiter wachsen. Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die das Team geleistet hat, und die Zukunft des Spiels und der Community sieht weiterhin sehr rosig aus. Wir überlegen, wie wir dem Spiel und dem Team die besten Möglichkeiten geben können, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Dazu gehören auch Gespräche mit Broadsword, einem Boutique-Studio, das sich auf die Entwicklung von Online-Erlebnissen spezialisiert hat, die von der Community getragen werden. Unser Ziel ist es, das Beste für das Spiel und seine Spieler zu tun.“