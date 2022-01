BioWare: Teams von Dragon Age und Mass Effect leisten unglaubliche Arbeit

Gary McKay, General Manager von BioWare, übernahm vor einem Jahr das Ruder und spricht in einem neuen Blog-Update über das vergangene Jahr, den aktuellen Stand und die Zukunft des Studios.

McKay spricht unter anderem über die Pandemie und wie sich das Team Herausforderungen stellen und auf die anhaltende Situation anpassen musste.

BioWare will die Herausforderungen in Zukunft mit einem hybriden Arbeitsansatz meistern, wodurch Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Mitarbeitern vor Ort und in der Ferne optimiert werden soll. Daher ändert man auch seine Vorgaben bei der Einstellung neuer Mitarbeiter. Es ist nicht mehr notwendig, dass neue Mitarbeiter nach Austin und Edmonton umziehen müssen. Man suche nun aus ganz Nordamerika neue Talente.

Derzeit konzentriere man sich auf „Legacy of the Sith“, der neuen Erweiterung für Star Wars: The Old Republic, die am 15. Februar erscheint.

Und natürlich arbeitet BioWare an neuen Spielen zu Dragon Age und Mass Effect. Von beiden Teams habe McKay schon unglaubliche Arbeiten gesehen. Das Team von Dragon Age etwa „konzentriere sich auf ein Einzelspieler-Erlebnis, das auf Entscheidungen basiert, die von Bedeutung sind“, so MacKay.

Wie vor einem Jahr versprochen, sei die höchste Priorität von McMay den Ruf von BioWare wiederherzustellen. Daran habe sich auch nichts geändert. Das Vertrauen von Fans und Community will man durch Spiele der höchsten Qualität zurückzugewinnen.

Den Blog-Eintrag im Original könnt ihr auf bioware.com nachlesen.