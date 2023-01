BioWare: Langjähriger Mass Effect-Autor verlässt das Studio

Der langjährige Mass Effect-Autor Mac Walters hat via LinkedIn bekannt gegeben, dass er BioWare nach mehr als 19 Jahren verlassen wird. Somit verliert das Entwicklerstudio einen seiner dienstältesten und prominentesten Mitarbeiter.

Walters, der eine Karrierepause einlegen will und sich vorerst keinem anderen Entwicklerstudio anschließen wird, arbeitete als Senior Writer an Mass Effect, als Lead Writer an Mass Effect 2 und 3, als Creative Director an Mass Effect: Andromeda sowie als Project Director an Mass Effect: Legendary Edition. Am kommenden Ableger der Sci-Fi-Rollenspiel-Reihe war er hingegen nicht beteiligt.

Auch an der Entwicklung des Rollenspiel-Klassikers Jade Empire sowie des gefloppten Online-Actionspiels Anthem wirkte Walters mit. Zuletzt fungierte er als Production Director für Dragon Age: Dreadwolf.

„Die letzten 19 Jahre waren, gelinde gesagt, eine lebensverändernde Erfahrung, die mir die Entscheidung, zu gehen, sehr schwer gemacht hat. Ich habe mit so vielen wunderbaren Menschen zusammengearbeitet und hatte das Privileg, Teil der erstaunlichsten Teams und Projekte zu sein. Es ist schwer, das alles zu begreifen, und ich weiß, dass ich noch jahrelang darüber nachdenken werde.“ „Wie einige von euch bemerkt haben, habe ich BioWare verlassen. Ende letzten Jahres habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, die Firma nach über 19 Jahren zu verlassen. Es war eine unvergessliche Reise, mit so vielen wunderbaren Menschen und unglaublichen Teams und Projekten auf dem Weg. Alles Gute für alle bei BioWare!“