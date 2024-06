Netflix: Zusammenfassung vom Future Games Show Summer Showcase

In den vergangenen Tagen ging es Schlag auf Schlag und ein hochkarätiger Game-Showcase folgte auf den nächsten. Auf dem Future Games Show Summer Showcase 2024, der am vergangenen Samstag stattfand, war Netflix Gaming gleich mit einer ganzen Palette an Spielen vertreten.

Ein neues Video fasst jetzt die gezeigten Spiele, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen, zusammen. Mit dabei: Tales Of The Shire, Don’t Starve Together, Lab Rat, Rotwood, Harmonium: The Musical, The Dragon Prince: Xadia und mehr: