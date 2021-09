New World: MMO erscheint vorerst nicht für Xbox und PlayStation

Gestern feierte Amazon Games den Release seines MMOs New World für den PC via Steam.

Die Veröffentlichung von New World verlief sehr erfolgreich und sorgte für lange Warteschlangen auf den Servern, die gerne Stunden dauerte, ehe man vielleicht seine ersten Schritte machen konnte.

Doch wie ist es um eine Portierung auf Konsolen bestellt? Viele Fans würden New World gerne auf Xbox Series X|S oder PlayStation 5 sehen.

Um es kurz zu machen: Hoffnungen solltet ihr euch vorerst keine machen. Denn, in absehbarer Zeit wird New World nur auf dem PC spielbar sein. So heiß es zumindest auf Twitter.

New World will be playable only on PC for the foreseeable future.

In einem anderen Tweet sagte das Studio, New World verfüge auf Steam nicht über eine native Unterstützung für Controller und hat dahingehend aktuell auch nichts geplant.

There is no native controller support currently planned for New World. We do, however, encourage you to try the Steam controller support if you wish to play with a controller.

— New World (@playnewworld) September 29, 2021