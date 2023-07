Nickelodeon All-Star Brawl 2: Neue Charaktere für mehr Action

Mit einem actiongeladenen Trailer kündigt sich Nickelodeon All-Star Brawl 2 an. Details lassen noch auf sich warten, aber in Aussicht stellt man bereits neue Charaktere, neue Stages, eine verbesserte Grafik und vieles mehr. Wie gewohnt treten auch hier wieder vier Charaktere in spannenden Matches gegeneinander an. Der Ankündigungstrailer liefert bereits ein wenig Aufschluss.

Entwickelt wird Nickelodeon All-Star Brawl 2 laut Ankündigung für die Xbox Series X|S, die Xbox One, den PC via Steam, die PlayStation 5, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch.