Nirvana: Trailer zeigt farbenfrohe und von Anime inspirierte Sci-Fi-Welt

Springt ins Jahr 3080, erlebt Romanzen und nehmt an Hochgeschwindigkeitsrennen teil. All dies in der Atmosphäre eines Synth-Wave-Soundtracks.

Nirvana ist eine neue Version von Nirvana: Pilot Yume. Diese Edition ist auf die Vorlieben von Spielern zugeschnitten, die Retro-Vibes und tiefgründige Geschichten anstelle von expliziten Inhalten lieben. Natürlich könnt ihr euch trotzdem verlieben.

Nirvana wird am morgigen Freitag, den 6. Mai, für Nintendo Switch zum Aktionspreis von 1,99 Dollar/Euro veröffentlicht. Bald wird das Spiel auch für Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sein.

80er JAHRE SCI-FI NOSTALGIE

Nirvana ist voll von Retro-Sci-Fi-Anime-Stimmung – Neonlicht, schöne Frauen und ultraschnelle Raumschiffe. Es ist auch eine Ode an klassische Rennspiele aus der DOS-Ära, kombiniert mit einem fesselnden visuellen Roman!

Zusätzlich zu den Rennen auf 10 Retro-Themen, Low-Poly-Strecken gibt es viele Entscheidungen im Spiel zu treffen, mit 5 verschiedenen Enden der Geschichte!

WILLKOMMEN IN 3080

In Great Ultrathought Race of the Universe (kurz G.U.R.U.) konkurrieren die einzelnen Orbitalstädte um die Lösung von Konflikten, indem sie eine gefährliche interplanetarische Strecke hinunterfahren.

Ihr spielt ein Auge im Ruhestand – einen Führer der Nirvana-Piloten. In der Vergangenheit hat eine Tragödie euren Handlungswillen gebrochen – ihr habt eure Geliebte durch einen Fehler verloren.

Die junge Pilotin Yume bittet euch um Hilfe, doch die Erinnerungen kommen wieder hoch… Werdet ihr es schaffen, den Schmerz zu überwinden und eure Sünden wiedergutzumachen?

PSYCHEDELISCHE METAL-WAVE-MELODIEN

Die pulsierende Musik von Retröxx wird euch helfen, Geschwindigkeitsbarrieren zu überwinden. Schwingt euch durch die eingängigen Tracks mit Retro-Vibe und erlebt die Nostalgie der 80er Jahre neu!

FEATURES

Tretet in ultraschnellen Rennen an, die von klassischen Arcade-Spielen inspiriert sind

Testet eure Fähigkeiten im Arcade-Modus, in dem ihr euch nur auf das Rennen konzentriert

Erlebt eine Geschichte voller Romantik, inspiriert von 80er Jahre Sci-Fi und Anime

10+1 Weltraumrennen in Retro-Themen und Low-Poly-Umgebungen

12 Story-Ereignisse mit mehreren Pfaden und 5 verschiedenen Story-Enden

Eingängiger Retro-Metal-Wave-Soundtrack, komponiert von dem großartigen Retröxx.