No Man’s Sky: Anniversary-Trailer zum 5. Jubiläum veröffentlicht

Zur Feier des fünften Jubiläums von No Man’s Sky hat Entwickler Hello Games einen Anniversary-Trailer veröffentlicht.

Das Weltraum-Erkundungsspiel No Man’s Sky hat mittlerweile das fünfte Jahr seines bewegten Lebenszyklus erreicht. Anfangs noch starker Kritik ausgesetzt, versorgte Entwickler Hello Games den Titel fortlaufend mit kostenlosen Updates und schaffte es so, die Qualität deutlich zu steigern.

Zur Feier des Jubiläums wurde der No Man’s Sky 5th Anniversary Trailer veröffentlicht. Das Video blickt auf den Werdegang des Weltraum-Titels zurück und deutet obendrein noch die nächste Erweiterung mit dem Namen Frontiers an.

Hello Games-Gründer Sean Murray beschreibt die Erweiterung, für die noch kein offizieller Veröffentlichungstermin bekannt ist, folgendermaßen:

„In gewisser Weise ist es nur ein weiteres Update, aber in anderer Hinsicht ist es ein fehlender Teil der Science-Fiction-Fantasie, die wir schon immer hinzufügen wollten, und sehr passend zu unserem fünfjährigen Jubiläum.“

Murray zufolge habe das Team noch einige Ideen, die es in Zukunft in No Man’s Sky ausprobieren wolle. Weitere Details zur Frontiers-Erweiterung sollen in Kürze bekannt gegeben werden.