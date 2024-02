No Man’s Sky: Omega Expedition lädt alle Xbox-Spieler ein

Hello Games stellt heute Omega vor, die neuste Expedition für das Weltraumerkundungsspiel No Man’s Sky. Zu dieser neuen Expedition lädt der Entwickler alle Spieler auf Xbox ein, unabhängig davon, ob sie das Spiel besitzen oder nicht. Die zwei Wochen verfügbar Expedition ist am ersten Wochenende und bis zum 19. Februar kostenlos spielbar.

Die Omega-Expedition ist so angelegt, dass gerade neue Spieler einen Eindruck von den vielen Möglichkeiten erhalten, die No Man’s Sky zu bieten hat.

Hello Games schreibt dazu: „Ob Basteln, Bauen, Handeln, Kämpfen, Erkunden oder eine Vielzahl anderer Aktivitäten – in No Man’s Sky gibt es so viel zu tun. Deshalb haben wir Omega so gestaltet, dass es vor allem neuen Spielern alles zeigt, was es zu sehen gibt. Es ist wie eine schnelle Besichtigungstour durch das Universum.“ „No Man’s Sky-Expeditionen sind eine Chance für die gesamte Community, sich in einem Bereich des Universums zu versammeln und zusammenzuarbeiten, um Herausforderungen zu meistern und exklusive Belohnungen freizuschalten, sodass sich der Weltraum und die Planeten immer voll und geschäftig anfühlen. Außerdem gibt es immer erfahrene Reiseveteranen, die freundliche Ratschläge und Unterstützung anbieten.“

Omega lockt als 12. Expedition mit neuen Belohnungen, darunter das exklusive Raumschiff „Starborn Runner“. Weiterhin kann eine stylische Kombination aus Atlas-Helm, Jetpack und Multi-Tool-Stab freigeschaltet werden.

Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, auszuwählen, welches Raumschiff ihr auf die Expedition mitnehmen möchtet. Spieler dürfte es ebenfalls freuen, dass das Piratenschiff Dreadnought jetzt nach dem Besiegen in die eigene Flotte aufgenommen werden kann.

No Man’s Sky ist für 49,99 Euro erhältlich und kann auch im Xbox Game Pass abgerufen werden.

Schaut euch hier noch den Trailer zu Expedition Omega an.