No Man’s Sky: Interceptor-Update fügt dynamische Auflösung hinzu

Nicht nur jede Menge neuer Inhalte, auch dynamische Auflösung für Xbox-Konsolen sind im Interceptor-Update für No Man’s Sky enthalten.

Nur sechs Wochen nach dem Fractal-Update steht für No Man’s Sky ein weiteres kostenlos zum Download bereit.

Mit dem ab sofort erhältlichen Interceptor-Update können Reisende eine neue Nexus-Mission starten, eine neue Schiffsklasse entdecken oder sich das neue Sentinal-Jetpack auf den Rücken schnallen, wenn sie unbekannte Welten erforschen.

Beim Kartografieren von Planeten stoßen sie jetzt auf neue zerstörte Welten, verlassene Camps, Roboter-Spinnen und müssen sich vor Gegnern in Acht nehmen, die sich tarnen.

Mit diesem Update passt sich laut den Patch Notes auf allen Xbox-Konsolen die Rendering-Auflösung der Situation in Echtzeit an, wann immer die Bandbreite der GPU es zulässt. Damit soll eine konsistente Framerate in visuell komplexen Szenen aufrecht gehalten werden.

Ermöglicht wurde dies durch eine fortgeschrittene Technik, die mit der Xbox-Unterstützung für die FidelityFX Super Resolution 2.0-Technologie von AMD kombiniert wurde. Der Entwickler verspricht damit das bisher flüssigste und bestaussehende visuelle Erlebnis zu bieten.

Die neuen Inhalte hat Hello Games in einem neuen Trailer verpackt. Alle Details zum heutigen Update inklusive Patch Notes gibt es auf nomanssky.com.