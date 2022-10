No More Heroes 3: Fortsetzung vorstellbar, wenn die Fans es laut genug fordern

Autor:, in / No More Heroes 3

Erfinder Suda51 zieht No More Heroes 4 in Erwägung, aber nur dann, wenn es einen großen Fan-Aufschrei gibt.

Goichu Suda, auch bekannt als Suda51, spricht im Interview mit GNN aus, unter welchen Bedingungen eine Fortsetzung zu No More Heroes 3 vorstellbar wäre. Die aktuellste Version stellte eigentlich das Ende der Saga dar, dennoch scheint es Möglichkeiten für die Zukunft zu geben.

„Ja, das ist richtig, No More Heroes 3 ist Travis‘ letzter Kampf,” sagte er. “Niemand kann sagen, was heute in 10 Jahren passieren wird, ich auch nicht. Wenn es einen großen Fan-Aufschrei gibt, kommt Travis vielleicht zurück. Genauso, wie Tom Cruise als Maverick zurückkam.“

Grasshopper Manufacture hatte das Spiel als Abschluss der Trilogie bezeichnet. Das Studio war Oktober 2021 von NetEase Games übernommen worden, dabei ging No More Heroes vollständig zurück an den japanischen Publisher Marvelous, somit bleibt abzuwarten, inwieweit Grasshopper in einen Nachfolger involviert wäre.

No More Heroes 3 erscheint am 14.10.2022 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 und PC. Für Switch ist es seit 2021 verfügbar.