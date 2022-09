One Piece Odyssey: Produzent wendet sich mit Nachricht an die Fans

Autor:, in / One Piece Odyssey

Zur Enthüllung des Release-Termins von One Piece Odyssey wendet sich der Produzent des Spiels mit einer Nachricht an die Fans.

Zur Tokyo Game Show hatte Bandai Namco das Datum für die Veröffentlichung von One Piece Odyssey verraten. Demnach starten Spieler mit Ruffy am 13. Januar 2023 in ein neues Abenteuer.

Zusätzlich zur Bekanntgabe des Termins wendete sich Produzent Katsuaki Tsuzuki mit zusätzlichen Informationen per Video an die Fans.

So erzählte der Produzent etwa, dass man das Spiel schon 2022 herausbringen wollte. Doch man wollte die Chance nutzen, den Fans das beste One Piece Spiel der Welt zu liefern. Daher nahm man sich die zusätzliche Zeit, um dem Spiel weiteren Feinschliff zu verpassen.

Im Video zu sehen ist weiterhin ein neues Artwork, dass von Eiichiro Oda geschaffen wurde und neben der Strohut Bande noch weitere Charaktere zeigt. Darunter Lim und Adio, die von Oda kreiert wurden.