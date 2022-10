One Piece Odyssey: Strohhut-Bande in Alabasta entdeckt

Autor:, in / One Piece Odyssey

Ein neuer Trailer zu One Piece Odyssey zeigt die Strohhut-Bande in Alabasta.

Bandai Namco Europe zeigt einen neuen Trailer zu One Piece Odyssey, in dem die Mitglieder der Strohhut-Bande, die auf der geheimnisvollen Insel Waford gestrandet sind, ihre eigenen Erinnerungen besuchen, um ihre Fähigkeiten mithilfe von Lims seltsamen Kräften wiederzuerlangen.

Die abenteuerliche Reise der Piraten führt sie durch eine Welt, die aus ihren Erinnerungen an das Königreich Alabasta besteht. In diesem Abenteuer werden die Gefahren, die in den Dünen der Wüste lauern, sie an die Zeit erinnern, als sie noch auf ihrem ersten Schiff, der Flying Lamb, segelten.

Zwei Jahre später erwartet die Crew ein neues Abenteuer, das mit Erinnerungen verwoben ist. Die Spielerinnen und Spieler können diese Geschichten mit einer neuen Wendung erleben, was One Piece Odyssey zu einer Entdeckung für neue Fans, aber auch für Liebhaberinnen und Liebhaber der Zeichentrickserie macht.

One Piece Odyssey wird am 13. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über STEAM veröffentlicht.