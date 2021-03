Operation: Tango: Kooperatives Spionage-Abenteuer setzt auf Teamwork

Operation: Tango ist ein kooperatives Abenteuer zum Thema Spionage, in dem ihr mit einem Freund vor der Herausforderung steht, gefährliche Missionen rund um den Globus in einer zukünftigen High-Tech-Welt auszuführen.

Als exklusives Team aus zwei Personen werdet ihr und euer Partner zu AGENT und HACKER und arbeitet zusammen, um die Mächte, welche die freie Welt bedrohen, zu infiltrieren, zu bespitzeln und auszuschalten.

Arbeitet aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zusammen und haltet euch nur durch eure Stimme Kontakt. Teamwork ist wichtig, Kommunikation der Schlüssel!

Operation: Tango erscheint am 1. Juni 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5 und für PC via Steam und Epic Game Store.

Trailer zur Ankündigung: