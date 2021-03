The Ascent: Rise Up 4K Co-op Trailer

Autor:, in / The Ascent

Die Ascent Group liebt Sie & möchte Sie glücklich machen. Deshalb hat der ID@Xbox Twitch Gaming Showcase-Trailer neue Waffen, Ausrüstung, Fähigkeiten, Augments, Umgebungen und viele Explosionen.

Was fehlt, ist aber ein Veröffentlichungsdatum. Doch The Ascent ist immer noch für das Jahr 2021 angesetzt.

The Ascent ist ein Action-Shooter-RPG für Einzelspieler und bis zu vier Spieler im Koop-Modus, das in einer riesigen Cyberpunk-Welt spielt. The Ascent erscheint 2021 Konsolen exklusiv für Xbox Series X|S, Xbox One & PC. Zum Start wird The Ascent auch im Xbox Game Pass verfügbar sein!