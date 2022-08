The Ascent: Gameplay-Video aus dem Shooter-RPG

Autor:, in / The Ascent

In einem neuen Video könnt ihr euch Spielszenen aus The Ascent – Cyber Heist DLC auf der Xbox Series X anschauen.

The Ascent: Cyber Heist spielt nach der Hauptstory von The Ascent.

Um The Ascent: Cyber Heist spielen zu können, müsst ihr vorher die Hauptkampagne abgeschlossen habe.

Kira, deine frühere Arbeitgeberin, hat einen neuen Geheimauftrag für dich.

Verlasse die Arkologie und begib dich in ein neues Gebiet, die der Malhorst-Gelb Group gehört.

Finde neue Waffen, darunter auch Nahkampfwaffen, die zum ersten Mal in The Ascent auftauchen.

Spiel da weiter, wo The Ascent aufgehört hat, und stelle dich neuen herausfordernden Haupt- und Nebenmissionen.

The Ascent ist für 29,99 Euro im Microsoft Store erhältlich und im Xbox Game Pass enthalten.

Die Erweiterung The Ascent – Cyber Heist ist für 9,99 Euro im Microsoft Store erhältlich.

