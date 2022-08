The Ascent: Cyber Heist DLC erscheint Mitte August

Autor:, in / The Ascent

Am 18. August erscheint der neue Cyber Heist DLC von The Ascent und bringt neue Missionen, Waffen und mehr.

Am 18. August erscheint der neue Cyber Heist DLC für den Cyberpunk-Shooter The Ascent.

Im Anschluss an die abgeschlossene Hauptstory erhalten Spieler Zugriff auf neue Haupt- und Nebenmissionen, in welchen sie es unter anderem mit einer feindlich gesinnten Armee zu tun bekommen. Mit von der Partie sind neue Waffen, neue Charaktere und Gegnertypen sowie erstmals auch Nahkampfwaffen.

The Ascent: Cyber Heist spielt nach der Hauptgeschichte des Basisspiels und ist für diejenigen zugänglich, die die Hauptkampagne abgeschlossen haben und einen neuen Auftrag für eine streng geheime Mission annehmen möchten. Setzt die Geschichte entweder alleine oder im Koop mit Freunden in einer Reihe von neuen Hauptmissionen und spannenden Nebenquests fort. Die Spieler können sich mit brandneuen Waffen, einschließlich fortgeschrittenem Nahkampf, in einem neuen, noch nie zuvor erforschten Gebiet den Weg bahnen.

In Cyber Heist hat Kira, eure ehemalige Arbeitgeberin, einen neuen, streng geheimen Auftrag, und wie könntet ihr als neuer unabhängiger Auftragnehmer ablehnen? Wagt euch aus eurer vertrauten Arkologie heraus in eine brandneue Arkologie, die der Malhorst-Gelb-Gruppe gehört. Dort gibt es eine bahnbrechende neue Technologie, die nur darauf wartet, von euch erobert zu werden, aber ihr seid nicht die Einzigen, die den Preis im Visier haben.

Nehmt allein oder im Koop-Modus mit euren Freunden neue herausfordernde Missionen an, erkundet brandneue Umgebungen, kämpft gegen neue Feinde und erlebt neue Arten des Kampfes mit Nahkampfwaffen!