Orcs Must Die! 3: Cold as Eyes DLC für November angekündigt

Der Cold as Eyes DLC für Orcs Must Die! 3 wurde angekündigt und wird am 11. November 2021 veröffentlicht.

Robot Entertainment gibt bekannt, dass der neue Cold as Eyes DLC für Orcs Must Die! 3 am 11. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Steam veröffentlicht wird. Außerdem können Spieler ab sofort in den Endlos-Spielmodus einsteigen und die beiden Szenariokarten Master’s Courtyard und Hidden Dock genießen, die dem Endlos-Spielmodus hinzugefügt wurden.

Im Cold as Eyes DLC von Orcs Must Die! 3 müssen Spieler gegen die völlig neue Rasse der Zyklopen kämpfen. Zyklopenschamanen setzen ihre Totems ein, um Fallen zu deaktivieren, während der Zyklopen-Mesmerizer sein Ziel mit einem mächtigen arkanen Augenstrahl verfolgt. Die Fähigkeit der Rasse heilt alle Zyklopen in der Nähe eines sterbenden Zyklopen und ermöglicht es ihnen, tiefer in Ordensfestungen zu überleben.

Der DLC enthält außerdem drei Szenarien in einer eisigen Umgebung, eine neue Flammenwerferwaffe mit einem mächtigen sekundären Atemangriff, das Schmuckstück „Zyklopenblick“, das den Spieler und seine Feinde in Stein verwandeln kann, und eine neue „Geschmolzenes Gold“-Falle, die Feinde mit Gold überzieht und die Chance auf eine besondere Münzabgabe bietet. Die drei neuen Eislevel werden auch dem Spielmodus Endlos hinzugefügt.

Seht euch hier den Announcement Trailer von Orcs Must Die! 3: Cold as Eyes an: