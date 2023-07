Overpass 2: Buggys brettern im Trailer durch den Staub

Autor:, in / Overpass 2

NACON und Studio Neopica veröffentlichten einen neuen Trailer zu Overpass 2. Darin werden der Community die UTVs (Utility Task Vehicles) vorgestellt – eine der drei Fahrzeugkategorien des Spiels, das ab dem 19. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein wird.

Mit 30 Fahrzeugen in drei verschiedenen Kategorien bietet Overpass 2 den Fans dieser Disziplin die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Rennen in den unterschiedlichsten Umgebungen zu bestreiten und dabei das Fahrzeug zu wählen, welches am besten zu ihrem Stil und ihren Bedürfnissen passt.

Dazu gehören auch die UTV Geländefahrzeuge (besser bekannt als Buggys) – vielseitige, dynamische Fahrzeuge, welche sich für jede Situation eignen. Sie sind für ihre Schnelligkeit und einfache Handhabung bekannt. Die UTVs verfügen über ein eingebautes Lenkrad und nicht nur über einfache Lenkstangen, weshalb die kleinen Buggys auf geraden Strecken Zeit einsparen und einige Hindernisse ganz einfach umfahren können.

Das Spiel bietet eine Auswahl von 17 verschiedenen UTVs von vier renommierten Herstellern: Kawasaki, Yamaha, Polaris und Artic Cat. Das Team vom Studio Neopica hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Aufbau der Fahrzeuge originalgetreu zu reproduzieren, um ein realistisches Fahrerlebnis zu bieten.

Das Entwicklerteam hat sich hierfür auf die individuelle Anpassung, sowohl in Bezug auf das Aussehen mit Farben und Lackierungen, als auch in technischer Hinsicht mit Motor, Reifen oder sogar Aufhängungsmodifikationen, konzentriert.

Mit einem kompletten Karrieremodus, abwechslungsreichen Umgebungen und Rennen sowie fortschrittlichen Fahrzeuganpassungen, hat sich das Overpass 2-Entwicklerteam vorgenommen, ein völlig neues Offroad-Spiel anzubieten.

Inhalt und neue Funktionen in Overpass 2:

30 offizielle Fahrzeugmarken, unterteilt in 3 Kategorien: UTV, ATV, Rock Bouncer

5 Renntypen: Off-Road-Sprint, Off-Road-Strecken, Bergrennen, Hindernisrennen, geschlossene Strecken

Offizielle Hersteller, Ausrüstung und Sponsoren

4 Umgebungstypen: Wüste, Wald, Berge, Rennstrecke

Ein kompletter Karrieremodus mit Team- und Zeitplanverwaltung

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für Fahrzeuge und Fahrer

Online-Rennen für bis zu 8 Personen.

Overpass 2 wird am 19. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und für PC erhältlich sein.