Panzer Dragoon II Zwei: Remake: Veröffentlichung in diesem Jahr geplant

Ein kleiner Tweet lässt Fans garantiert aufhorchen, denn Panzer Dragoon II Zwei: Remake soll noch in diesem Jahr das Licht der Spielewelt erblicken. Weitere Informationen zur verbesserten Neuauflage des 1996 auf SEGA Saturn veröffentlichten Spiels wurden nicht bekannt gegeben.

We're planning to release Panzer Dragoon II Zwei: Remake this year. 😎

— Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) February 26, 2021