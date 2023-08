PDP REALMz Wired Controller für Xbox: Neues Zubehör mit Sonic-Figur im Gehäuse

Autor:, in / PDP REALMz Wired Controller für Xbox

PDP, die Marke für Gaming-Peripheriegeräte, gibt ihre Zusammenarbeit mit mehreren IP-Partnern bekannt, darunter Sega of America, Hasbro und Nintendo, für eine Reihe von neuartigem Zubehör für die Nintendo Switch und Xbox-Systeme.

REALMz ist eine neue Produktlinie, die es Spielern ermöglicht, in die Welten ihrer Lieblingsspiele einzutauchen, wobei jedes durchsichtige Gehäuse eine ikonische Charakterfigur in seinem mehrschichtigen Design zeigt.

Die REALMz Controller- und Headset-Linie ist das perfekte Crossover, das die Grenzen zwischen Gaming und Sammlerstücken verschwimmen lässt. REALMz ist die jüngste Veröffentlichung in der langen Geschichte der PDP-Figuren im Spielebereich, einschließlich früherer Partnerschaften zur Entwicklung und Herstellung der Disney Infinity-Figuren.

Die REALMz Controller und das Headset können ab Freitag, den 25. August auf pdp.com oder online bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Sie werden in diesem Herbst auch in einer Vielzahl von Einzelhändlern in der EU verkauft. Die Serie umfasst den REALMz Wired Controller für Nintendo Switch (39,99 $), den REALMz Wireless Controller für Nintendo Switch (59,99 $), das REALMz Wired Headset für Nintendo Switch (39,99 $) und den REALMz Wired Controller für Xbox (49,99 $).

Entdeckt die REALMz

Entdeckt mit der REALMz-Produktlinie das Reich der Möglichkeiten aus Ihrem Lieblingsspieluniversum. Jeder Controller-Griff und jedes Headset enthält eine prominente Gaming-Figur. Das einzigartige, mehrschichtige Design des Controllers zeigt klassische Szenen aus jedem Titel. Mit den LED-Lichteffekten in den Controllern können Sie noch einen Schritt weiter gehen und der Geschichte zusätzliche Dimensionen verleihen.

Ausgestattet mit:

Einzigartige, atemberaubende Controller-Ästhetik.

Controller sind sowohl kabelgebunden als auch kabellos erhältlich, um dem bevorzugten Spielstil zu entsprechen.

LED-Beleuchtungseffekte, um das Aussehen des Controllers aufzupeppen.

Fachmännisch gefertigte Sammelfiguren, die in den Griffen des Controllers und in den Ohrmuscheln des Headsets stecken.

Die Sonic the Hedgehog-Linie des REALMz-Zubehörs ist die erste von vielen kommenden Partnerschaften. Haltet Ausschau nach Designs mit Optimus Prime von Transformers, rechtzeitig zum Start von EarthSpark Expedition am 13. Oktober, sowie nach den beliebten Charakteren aus Nintendos Pikmin-Franchise, die diesen Winter erscheinen.