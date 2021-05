PlayStation 5: CFO erwartet Konsolen-Engpässe bis 2022

Laut Hiroki Totoki, Chief Financial Officer von SONY, wird sich der Mangel an PlayStation 5-Konsolen aufgrund der hohen Nachfrage voraussichtlich bis ins nächste Jahr erstrecken. Diese Einschätzung tätigte Totkoi gegenüber Investoren während einer kürzlich abgehaltenen Geschäfts-Konferenz:

„Wie ich bereits sagte, streben wir ein höheres Verkaufsvolumen als bei der PlayStation 4 im zweiten Jahr an. Aber können wir das Angebot drastisch erhöhen? Nein, das ist nicht wahrscheinlich. Der Mangel an Halbleitern ist ein Faktor, aber es gibt andere Faktoren, die sich auf das Produktionsvolumen auswirken. Derzeit streben wir also an einen Umsatz von 14,8 Millionen im zweiten Jahr zu übertreffen, was dem zweiten Jahr der PlayStation 4 entspricht.“