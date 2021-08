PlayStation 5: Exklusive Inhalte haben immer noch oberste Priorität

Im Interview mit Game Informer verriet Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios, einige interessante Dinge über die Veröffentlichung von PlayStation-Exklusivtiteln auf PC. Er bekräftigte, dass die Entwicklung exklusiver Erlebnisse nach wie vor Priorität hat, dass aber in naher Zukunft weitere PlayStation-Spiele auf PC veröffentlicht werden könnten.

Horizon: Zero Dawn wurde drei Jahre nach seiner PlayStation-Veröffentlichung für den PC herausgebracht, während Days Gone mit zwei Jahren Abstand deutlich weniger Zeit brauchte, um auf dieser Plattform zu erscheinen. Hulst erklärt, dass das Team auch in Zukunft einen Abstand von zwei Jahren zwischen den Veröffentlichungen einhalten möchte, was die Wartezeit der Spieler auf zukünftige PlayStation 5-Exklusivtitel vorhersagt.

„Normalerweise liegen etwa zwei Jahre zwischen der Veröffentlichung auf unserer Plattform und der PC-Plattform“, so Hulst. „Aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir auch weiterhin plattformspezifische exklusive Inhalte für PlayStation entwickeln werden – das ist einer der Gründe, warum es uns gibt. Es ist wirklich wichtig für uns, das Maximum aus der Plattform herauszuholen, Showcases für die Plattform zu erstellen und dem Publikum zu zeigen, was diese großartigen Features zum Gesamterlebnis beitragen.“

PlayStation scheint sich immer mehr auf PC als weitere Plattform zu konzentrieren, was vor Kurzem durch die Übernahme von Nixxes untermauert wird, und Sony bestätigte, dass sie auf die Entwicklung weiterer Portierungen abzielt.

Days Gone war bei seiner PC-Veröffentlichung ein großer Erfolg, ebenso wie Death Stranding. Da Epic Games Berichten zufolge 200 Millionen Dollar für Plattformexklusivität bietet, gibt es mehr als genug Gründe für Sony, seine Haltung zur Exklusivität zu ändern.