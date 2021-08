Twelve Minutes: Spiel inspiriert Hideo Kojima zu Adventure Game

Der Schöpfer der Metal Gear Solid Franchise, Hideo Kojima, hat via Twitter den Wunsch geäußert, ein neues Adventure Game zu entwickeln. So ließ er seine Fans wissen, dass er nach dem Spielen von Twelve Minutes sehr inspiriert wurde.

Der Spiele-Regisseur bringt das Echtzeitspiel mit den Amiga-Spielen in Verbindung, die er früher gespielt hat. Er schwärmt auch von Willem Dafoe, der in Twelve Minutes die Rolle des bösen Cops übernahm. Die hochkarätige Besetzung von Twelve Minutes ist ein großes Highlight des Games.

Woran Kojima zur Zeit arbeitet, bleibt bisher ein großes Geheimnis.

Even now, I feel like Dafoe is going to come in the front door in ten or so minutes…

Normally I'd welcome him, as I'm a huge fan of him, but after playing TWELVE MINUTES, I'm afraid he's going to punch me. Nice casting though.👍😍 pic.twitter.com/UW1thxz9YD

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 20, 2021