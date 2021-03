Twelve Minutes: Interaktiver Thriller erscheint definitiv 2021

Autor:, in / Twelve Minutes

Twelve Minutes wird sehr bald erscheinen und definitiv noch in diesem Jahr.

Twelve Minutes befindet sich in der Endphase seiner Entwicklung und wird in Kürze auf Xbox Konsolen veröffentlicht. Laut Game Director Luis Antonia wird der Echtzeit-Thriller definitiv in 2021 erscheinen.

Unterdessen sind erste Play-Tests abgeschlossen und demnach wird das Point-and-Click-Spiel aus der Top-Down-Perspektive etwa 15 bis 18 Stunden lang sein, je nach Spielstil.