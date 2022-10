PlayStation 5: Geschäftspraktiken und Abo-Sperrungen aufgedeckt

Xbox News Korea hat einige der Geschäftspraktiken von Sony aufgedeckt. Hauptsächlich geht es vor allem um die Sperrungsrechte, die Sony anderen Publishern vorschreibt, wenn es um Abo-Dienste geht.

Dabei wird die Marktführerposition gekonnt von Sony genutzt, um Angebote der Konkurrenz in Erfahrung zu bringen und ggf. zu überbieten.

„Wie funktionieren ‚Sperrrechte‘? Das Capcom-Dokument zeigt es.“ „Capcom muss zuerst mit Sony über den Abonnement-Service sprechen, und nach 120 Tagen kann Capcom mit Sonys Konkurrenten sprechen. Capcom muss Sony über den von den Konkurrenten angebotenen Preis informieren und Sony hat dann noch einmal 60 Tage Zeit, sich diesem Betrag anzupassen.“ „Auch, wenn Sony diese Möglichkeiten eingeräumt werden, kann Capcom sein Spiel nur dann in den Abonnementdienst eines Sony-Konkurrenten wie Xbox Game Pass einbinden, wenn Sony beschließt, das Spiel nicht in seinen eigenen Abonnementdienst aufzunehmen.“ Xbox News Korea fügte hinzu: „Heimlich den von den Konkurrenten angebotenen Preis herausfinden, und sich Zeit lassen, um den Preis anzupassen. Niemand würde sagen, dass dies ein fairer Wettbewerb ist.“

Nach den Angaben der Vorschriften für Publisher aus dem Sony-Dokument, dürfte es nicht verwunderlich sein, warum Sony es beispielsweise geschafft hat, allein im Jahr 2021 über 280 Spiele bzw. Spiele mit exklusiven Inhalten für PlayStation zu veröffentlichen, wohingegen Microsoft mit der Xbox auf circa 56 gekommen ist. Ebenso dürfte es dann auch niemanden verwundern, warum Sony möglicherweise sich ein Silent Hill 2 Remake (laut Gerücht) wieder zeitlich exklusiv sichern konnte.

Mit diesen Geschäftspraktiken erfährt Sony, was Microsoft bereit ist zu zahlen – wenn es überhaupt so weit kommt und die Publisher nicht schon vorher einknicken – und kann dieses Angebot innerhalb von 60 Tagen überbieten, wobei man mit der deutlich höheren installierten Basis als Marktführer sowieso alle Druckmittel in der Hand hat.

Um 23:00 Uhr sollen erst einmal Silent Hill 2 Remake, Silent Hill: Ascension (Project Sakura) und ein Return to Silent Hill Movie enthüllt werden. Was an den zeitlich exklusiven Gerüchten dran ist, erfahren wir also schon in weniger als zwei Stunden.