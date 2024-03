PlayStation 5: Ghost of Tsushima PC-Version in Kürze möglich

Im Netz häufen sich die Gerüchte und Berichte, dass noch diese Woche Ghost of Tsushima für den PC angekündigt wird.

„Ich habe gehört, dass wir vielleicht schon bald etwas über die PC-Portierung von Ghost of Tsushima erfahren werden. Vielleicht um den 5.?“, sagte Shpeshal_Nick.

Shpeshal_Nick hatte bereits die komplette State of Play Show von Sony in einem Leak enthüllt und meinte, dass er gut informiert sei, wenn es um PlayStation-Spiele ginge. Vielleicht könnte also schon morgen Ghost of Tsushima für den PC angekündigt werden.