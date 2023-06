PlayStation 5: Ryan posiert lieber mit Kojima statt im Gericht

Die Golden Gate Avenue ist die Anschrift, in der Microsoft und Sony sich um die Gunst der FTC bemühen, während man vor Gericht starke Geschütze auffährt.

Auch Phil Spencer und weitere Größen von Microsoft erscheinen persönlich vor Gesicht, um die Übernahme von Activision Blizzard zu ermöglichen. Für den PlayStation-Chef Jim Ryan scheint die Situation allerdings nicht an erster Stelle zu stehen, denn der Verhandlung konnte er nur per Video-Aufzeichnung und Video-Call beiwohnen.

Währenddessen veröffentlichte Hideo Kojima Bilder, in denen er zusammen mit Jim Ryan vor der Ludens-Statue in seinem Studio in Japan posiert. Wann die Fotos geknipst wurden, ist unklar. Der Tag der Veröffentlichung deckt sich mit dem Zeitraum, in dem Ryans Aussage per Video vorgestellt wurde. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für das Gericht und die FTC, die zahlreiche Bedenken auf der Aussage von Jim Ryan aufgebaut hat.

Verwunderlich am Wegbleiben von Jim Ryain ist der Fakt, dass das PlayStation-Hauptquartier in San Francisco nur 30 Autominuten vom Gerichtssaal entfernt ist. Activision Blizzard hat seinen Standort in Los Angeles, was um einiges weiter weg ist.

Florian Müller bezeichnet die Situation wie folgt: „Diese Karte zeigt, wie feige es von Jim Ryan ist, nicht persönlich zu erscheinen: etwa 30 Minuten mit dem Auto vom weltweiten Hauptsitz von Sony Interactive Entertainment zum Gerichtsgebäude. Mit dem Fahrrad könnte er es in 2 Stunden schaffen – was ungefähr der Flugzeit (!) von Seattle (Microsoft) nach SFO entspricht.“ „Sony Interactive Entertainment ist das einzige Unternehmen, das im Zusammenhang mit dieser Fusion eine Rolle spielt und seinen Hauptsitz in der Region der Abteilung San Francisco des Northern District of California hat. Google und Nvidia sind in der Region der Abteilung San Jose angesiedelt. Alle anderen befinden sich in anderen Bezirken.“

Die Karte, die Florian anspricht, könnt ihr hier sehen: