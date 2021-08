Plunder Panic: Piraten-Multiplayer-Titel erscheint 2022 für Konsolen

Autor:, in / Plunder Panic

Indie-Newcomer Will Winn Games offiziell das Veröffentlichungsdatum seines Piraten-Multiplayer-Battlefest-Titels Plunder Panic bekannt gegeben, der am 17. September 2021 über Steam für den PC und im ersten Quartal 2022 für die Konsolen erscheinen wird.

In Plunder Panic treten zwei rivalisierende Piratencrews mit je sechs Mitgliedern gegeneinander an und kämpfen um die Vorherrschaft auf hoher See! Das Spiel bietet mehrere Modi, eine Vielzahl von Waffen, verzauberte Gegenstände, einzigartige Power-Ups, Modifikatoren und anpassbare Teamkonfigurationen – für hunderte von Spielkombinationen. Online oder auf der Couch können Piratencrews ein für alle Mal beweisen, wer den Titel der härtesten Besatzung auf dem großen blauen Meer verdient hat!

Plunder Panic: Early Access Trailer