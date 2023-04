PowerA Fusion Pro 3 Controller: Nächste Controller-Generation ab sofort erhältlich

Autor:, in / PowerA Fusion Pro 3 Controller

PowerA, ein führender Anbieter von interaktivem Entertainment mit offiziell lizenziertem Gaming-Zubehör, hat seinen neuesten Controller in der phänomenalen FUSION-Linie vor – den FUSION Pro 3 Wired Controller.

Der FUSION Pro 3 wurde für die Xbox Series X|S entwickelt und ist mit der Xbox One und Windows 10/11 PCs kompatibel. Er kombiniert eine hochwertige Bauweise und lang erwartete Funktionen zu einem beeindruckenden Gamepad, das Gamer individuell anpassen können, um auf ihre Weise zu spielen und ihre Leistung zu verbessern.

Der FUSION Pro 3 ist ab sofort bei PowerA.com, Amazon und vielen großen Einzelhändlern zum Preis von $79.99/£79.99 erhältlich.

Ein verbessertes Erlebnis

Aufbauend auf dem Erfolg der ursprünglichen FUSION Pro und der jüngsten FUSION Pro 2, zielt diese nächste Generation darauf ab, weiterhin leistungssteigernde Funktionen zu einem günstigen Preis zu bieten. Zu den bemerkenswerten Upgrades gehören vier zuweisbare erweiterte Gaming-Tasten, die das abnehmbare Pro-Pack ersetzen und Spielern einen nahtloseren Weg bieten, sich in nahezu jedem Spiel einen Vorteil zu verschaffen.

Die mitgelieferte Schutzhülle wurde überarbeitet, um eine kompaktere Standfläche zu bieten, die es einfacher macht, diesen Controller sicher zum nächsten Turnier oder zum Haus eines Freundes mitzunehmen. Zu guter Letzt bietet dieser Premium-Controller einen UVP von $10 weniger als die letzte Generation, was einen enormen Wert darstellt.

Erklimmt die Ranglisten

Der FUSION Pro 3 wurde entwickelt, um wettbewerbsfähige Leistung zu bieten und Spielern dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und in ihren Lieblingsspielen aufzusteigen. Er verfügt über vier fortschrittliche integrierte Tasten auf der Rückseite des Controllers, die während des Spielens schnell zugewiesen werden können, um die Steuerung für jedes Spiel zu optimieren, sowie über Drei-Wege-Trigger-Locks für eine verbesserte Reaktionszeit oder Präzision und austauschbare Daumensticks, so dass die Spieler zwischen kurzen und hohen Sticks mit konkaven und konvexen Optionen wählen können.

Der Controller hat auch ein vertrautes ergonomisches Design mit strukturierten, gummierten Griffen auf der Vorder- und Rückseite und eingebetteten Anti-Reibungsringen, die für ermüdungsfreien Komfort bei Marathon-Gaming-Sessions sorgen.

Erweitertes Spielen

Angefangen bei der praktischen Schutzhülle, in der der Controller, das Kabel und die austauschbaren Thumbsticks sicher untergebracht sind, wertet der FUSION Pro 3 die gesamte Gaming-Session auf. Gamer können den Lautstärkeregler zur Optimierung der Klangbalance und die One-Touch-Mikrofonstummschaltung mit LED-Anzeige zur schnellen Anpassung der Kommunikation nutzen.

Der Controller verfügt außerdem über zwei Rumble-Motoren und Impulsauslöser, die in Kombination mit einem an die 3,5-mm-Stereo-Buchse angeschlossenen Headset für ein immersives Spielerlebnis sorgen. Das 10 Fuß lange, geflochtene USB-C-Kabel ist so konzipiert, dass es auch beim Spielen auf der Couch oder dem Lieblingssessel des Gamers hält, und die integrierte Share-Taste ermöglicht das schnelle Teilen von Screenshots oder Clips mit Freunden.

FUSION Pro 3 Features

Vier belegbare erweiterte Gaming-Tasten

Drei-Wege-Trigger-Sperren

Austauschbare Daumensticks – kurz oder hoch mit konkaven oder konvexen Optionen

Ergonomisches Design mit gummierten Griffen

Anti-Reibungs-Ringe

Eingebauter Lautstärkeregler mit Stummschaltung auf Knopfdruck

Zwei Rumble-Motoren und Impulstrigger

Inklusive Schutzhülle

Hochwertiges 3 m langes geflochtenes USB-C-Kabel

£10/$10 günstiger als der FUSION Pro 2

Trailer und weitere Bilder des FUSION Pro 3: