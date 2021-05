Project Fireflies: Teaser-Trailer zum exklusiven Xbox Spiel

Project Fireflies ist ein düsteres Märchen, das die Spieler zu Abenteuern in einem sonnigen Königreich einlädt, in dem die Dinge nicht so sind, wie sie zu sein scheinen, und in dem sie ein großes Übel besiegen müssen, das tief in den Erinnerungen des Ortes ruht.

Teaser Trailer zu Project Fireflies:

Wer möchte, kann sich den schaurig-schönen Main Song Come Play With Me anhören.

Das Spiel wird im November 2021 exklusiv für Xbox Konsolen veröffentlicht werden.