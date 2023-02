PUBG: Battlegrounds: Esports Global Tournament Roadmap für 2023

KRAFTON, Inc. verkündet die PUBG Esports Global Tournament Roadmap für 2023

KRAFTON, Inc., das südkoreanische Unternehmen, das für PUBG: Battlegrounds verantwortlich ist, hat den aktualisierten Zeitplan der globalen PUBG Esports-Events für 2023 bekannt gegeben.

KRAFTON wird im Laufe des Jahres vier globale Offline-Events ausrichten, darunter die PUBG Global Series 1 im April, die PUBG Global Series 2 im Juli, den PUBG Nations Cup 2023 im Oktober und die PUBG Global Championship 2023 im 4. Quartal 2023.

PUBG Global Series | April & Juli 2023

Die PUBG Global Series (PGS) ist KRAFTONs neuer, führender Offline-PUBG-Esports-Wettbewerb. Im Jahr 2023 werden zwei PGS-Turniere stattfinden (im April und Juli), an denen 24 Teams aus den Regionen Amerika, Europa, Asien und Asien-Pazifik teilnehmen. Für jede Region wird eine bestimmte Anzahl von Teamplätzen für die einzelnen PGS-Turniere zur Verfügung stehen (siehe unten):

Nord- und Südamerika: drei Teams

EMEA: zwei Teams

Asien: fünf Teams

APAC (inkl. Taiwan und Japan): sechs Teams

Die acht Teams aus dem Global Partner Team (GPT)-Programm (17 Gaming, FaZe Clan, Four Angry Men, Gen.G, Natus Vincere, Petrichor Road, Soniqs und Twisted Minds) werden direkt zur PGS eingeladen und füllen die verbleibenden Plätze. Die vier besten Teams, die sich aus den Ergebnissen der PGS 1 und 2 zusammensetzen, haben Anspruch auf die Teilnahme an der PUBG Global Championship 2023, deren Einzelheiten unten aufgeführt sind.

PUBG Nations Cup 2023 | Oktober 2023

Beim PUBG Nations Cup (PNC) 2023 werden eine Reihe von Nationalteams in PUBG: BATTLEGROUNDS auf einer globalen Bühne im Kampf um den Titel gegeneinander antreten. Beim PNC 2022, der in Bangkok in Thailand stattfand, konnten mehr als 1,6 Millionen Online-Zuschauer verfolgen, wie das Team UK den Titel holte. Im Jahr 2023 werden die Teams mehr denn je danach fiebern, ihr Spiel zu verbessern und zu beweisen, dass sie das stärkste PUBG Esports Land sind.

PUBG Global Championship 2023 | Q4 2023

Die PUBG Global Championship (PGC) stellt das große Finale der jährlichen Esports Wettbewerbe von KRAFTON dar und wird gegen Ende des Jahres wieder stattfinden. An der PGC 2023 werden 32 der weltbesten PUBG-Esports-Teams teilnehmen, die sich ihre Teilnahme auf der Grundlage ihrer Gesamtleistung 2023 bei PGS1, PGS2 und anderer regionaler Events verdient haben. Jede Region wird eine bestimmte Anzahl von Teamplätzen für jedes PGC-Turnier zur Verfügung haben, wie unten beschrieben:

Nord- und Südamerika: vier Teams

EMEA: sechs Teams

Asien: zehn Teams

APAC (inkl. Taiwan und Japan): sieben Teams

Wie bereits erwähnt, erhalten die vier besten Teams von PGS 1 und 2 (basierend auf den kombinierten Ergebnissen) ebenfalls eine Teilnahmeberechtigung für die PGC 2023. Ein finaler Platz wird an das Gastgeberland der PGC 2023 vergeben, das im Laufe des Jahres bekannt gegeben wird.