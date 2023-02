Raptor Boyfriend: A High School Romance: Gameplay-Videos aus dem satirischen Teenie-Drama

In zwei neuen Videos könnt ihr euch Gameplay aus Raptor Boyfriend: A High School Romance auf der Xbox Series X anschauen.

In Raptor Boyfriend: A High School Romance seid ihr Stella, die in eine Kleinstadt zieht und die geheime Gemeinschaft von Kreaturen kennenlernt.

Lenkt Entscheidungen und Interaktionen von Stella, um in ihrem letzten Schuljahr dazuzugehören. Findet neue Freunde und verliebt euch in diesem Abenteuer voller Drama und komischer Situationen. Wenn ihr euch in den Gesprächen wichtige Details merkt, erhaltet ihr dafür Sammelobjekte.

Wie werdet ihr Stellas letztes Schuljahr verbringen?

Raptor Boyfriend: A High School Romance | Gameplay Part 1

Raptor Boyfriend: A High School Romance | Gameplay Part 2

Raptor Boyfriend: A High School Romance erhaltet ihr für 13,99 Euro im Microsoft Store

