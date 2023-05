Heute stolpern Xbox- und PC-Spieler durch einen magischen Spiegel und betreten die Fantasiewelt von Ravenlok in der Rolle einer jungen Heldin.

Im gleichnamigen Abenteuer schlagen Spieler die Dunkelheit zurück und kämpfen gegen eine tyrannische Königin.

Mit Schwert und Schild stellt ihr euch in diesem in Voxel-Optik gehaltenen Märchenabenteuer euren Feinden in Echtzeit und nutzt magische Fähigkeiten in epischen Bosskämpfen.

Ravenlok ist ab sofort für Xbox und PC zum Preis von 24,99 Euro im Microsoft Store erhältlich. Für Game Pass Abonnenten ist das Spiel ohne weitere Kosten mit ihrem Abonnement auf Xbox, PC und via Cloud abrufbar.