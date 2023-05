Autor:, in / Space Gladiators

Für viele Spieler geht heute ein Traum in Erfüllung: Sie dürfen eine Weltraumkartoffel sein!

Seaven Studios veröffentlicht heute Space Gladiators, einen 2D-Roguelite-Plattformer, der von Blobfish handgezeichnet wurde.

In Space Gladiator kämpft ihr euch als tollkühne Kartoffel einen Weg aus einem planetaren Gefängnis. Dabei legt ihr euch in Gladiatorenarenen mit Horden von Aliens an und erkämpft euch die Freiheit.

Es erwarten euch über 50 Feinde sowie zehn Bosse, die über eigene Movesets und Angriffsmuster verfügen. Mehr als 300 Gegenstände sind im Spiel vorhanden, inklusive Haustiere, Waffen sowie Fähigkeiten, die ihr für die acht Charaktere freischalten könnt.

Verteidigt euch mit Fleischbällchen, ballert mit einer Laserkanone herum oder lasst euer Herz aus eurer Brust springen, um euch zu heilen.

Space Gladiators ist ab sofort für 14,99 Euro im Microsoft Store erhältlich.

Schaut euch dazu auch den Launch-Trailer an: