RE:CALL: Visueller Roman verändert Erinnerungen

In RE:CALL erleben Spieler die Erinnerungen der spielbaren Figur und können sie verändern.

Indie-Publisher Whitethorn Games gibt heute bekannt, dass RE:CALL am 17. Januar 2023 für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Steam erscheinen wird!

RE:CALL ist der neueste Titel von Matías Schmied, dem Entwickler des Visual Novel/Puzzle-Platformers Evan’s Remains, in dem sich die Spieler auf ein wortwörtlich bewusstseinsveränderndes Abenteuer begeben, bei dem die Veränderung der Erinnerungen des Protagonisten die Gegenwart auf unerwartete und hilfreiche Weise verändern kann.

Dr. Matthew White, CEO von Whitethorn Games: „Als Matías nach seinem ersten Spiel, Evan’s Remains, zu uns zurückkam, konnten wir nicht nein sagen. RE:CALL ist ein brillantes Konzept, sowohl in der Erzählstruktur als auch in der Spielmechanik, und das Whitethorn-Team wird die Erinnerungen, die es unterstützt, in Ehren halten.“

In RE:CALL begeben sich die Spieler auf ein Abenteuer im Stil eines visuellen Romans durch die Erinnerungen der spielbaren Figur. In Form von Rückblenden kann der Protagonist seine Erinnerung an vergangene Ereignisse verändern, um die Gegenwart unmittelbar zu beeinflussen.

Eine Wache mit einer kleinen Kopfwunde versperrt vielleicht den Zugang zu einer Tür, aber was wäre, wenn der Protagonist eine andere Methode benutzt hätte, um an ihr vorbeizukommen, anstatt den Stein, den er beim ersten Mal benutzt hat? Lösen Sie Rätsel, verändern Sie die Herzen und Gedanken von Freunden und Feinden und gestalten Sie die Zukunft neu!

Features

Memoiren eines Spielers: Taucht ein in ein episches, erzählerisches Abenteuer mit 10 einzigartigen Charakteren, die alle ihre eigenen Macken und Beziehungen zum Protagonisten haben.

Ein Schmetterling schlägt mit den Flügeln…: Wenn man die Vergangenheit verändert, hat das unmittelbare Auswirkungen auf die Zukunft. Nutzt diese seltsame Kraft, um aus einer Fabrik zu entkommen, ein Verbrechen aufzuklären und eure Widersacher zu besiegen!

Wahrer Detektiv: Die Umstände, die die Kräfte des Protagonisten umgeben, sind von Geheimnissen durchdrungen. Startet eine Untersuchung, um herauszufinden, wer hinter all dem steckt!

Dazu wurde dieser Trailer veröffentlicht: