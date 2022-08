Red Dead Redemption 2: Über 45 Millionen verkaufte Exemplare weltweit

Autor:, in / Red Dead Redemption 2

Einen Finanzbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 legte Take-Two-Interactive jetzt vor. Die Highlights daraus könnt ihr in unserer Meldung von heute Morgen nachlesen.

Darüber hinaus wurden auch Verkaufszahlen zur Franchise Red Dead Redemption genannt.

So verkaufte sich der aktuelle Teil, Red Dead Redemption 2, seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2018 weltweit über 45 Millionen Mal. Das sind eine Million mehr Exemplare als noch im Mai kommuniziert worden waren.

Die Spielreihe mit Western-Setting kommt insgesamt auf weltweit über 68 Millionen verkaufte Exemplare.

In den letzten fünf Jahren war Red Dead Redemption 2 in den USA zudem das zweit meistverkaufte Spiel in Dollar-Verkäufen gerechnet, wie die NPD Group mitteilt.

Im Juli gab Entwickler Rockstar Games bekannt, dass Red Dead Online künftig kleinere Updates und saisonale Events erhält, da mehr Ressourcen in die Entwicklung von Grand Theft Auto VI fließen. Weiterhin soll eine Xbox Series X|S bzw. PlayStation 5 Version des Spiels eingestellt worden sein.