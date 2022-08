Take-Two Interactive: Finanzielle Highlights für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023

Take-Two Interactive hat in einem Finanzbericht über die finanziellen Highlights für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 berichtet. Demnach liegt man über den Erwartungen. Darüber hinaus revidierte das Unternehmen seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023, das am 31. März 2023 endet, um den Zusammenschluss mit Zynga zu berücksichtigen.

Im Detail heißt es wie folgt: Der GAAP-Nettoumsatz stieg um 36 % auf 1,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 813,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des letzten Jahres.

Die wiederkehrenden Verbraucherausgaben (die sich aus der kontinuierlichen Verbraucherbindung ergeben und virtuelle Währung, Zusatzinhalte, Käufe im Spiel und Werbung im Spiel umfassen) stiegen um 44 % und machten 75 % des gesamten GAAP-Nettoumsatzes aus.

Der digitale GAAP-Nettoumsatz stieg um 40 % auf 1,0 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 740,8 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des letzten Jahres, und machte 94 % des gesamten GAAP-Nettoumsatzes aus.

Den größten Beitrag zum GAAP-Nettoumsatz leisteten NBA 2K22, Grand Theft Auto Online und Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online, Empires & Puzzles, Tiny Tina’s Wonderlands, WWE 2K22, das Hyper-Casual-Portfolio von Rollic, Toon Blast, The Quarry und Top Eleven.

Kommentare des Managements: „Unser Geschäftsjahr 2023 hat einen starken Start hingelegt, wie unsere Net Bookings von 1 Milliarde Dollar im ersten Quartal zeigen“, sagte Strauss Zelnick, Chairman und CEO von Take-Two. „Vor dem Zusammenschluss beliefen sich unsere Nettobuchungen auf etwa 731 Millionen US-Dollar, und unsere Betriebsergebnisse lagen über unseren Erwartungen, da wir interessante neue Spiele und Content-Updates auf den Markt gebracht haben, während wir gleichzeitig verschiedene makroökonomische und geopolitische Faktoren bewältigt haben.“

„Wir sind nach wie vor äußerst optimistisch, was das langfristige Wachstumspotenzial der Mobilfunkbranche sowie unsere Fähigkeit angeht, als gemeinsames Unternehmen mit Zynga einen größeren Shareholder Value zu schaffen. Unsere Kreativteams diskutieren aktiv über potenzielle neue Projekte, und wir sind weiterhin bestrebt, im Laufe der Zeit ein jährliches Nettobuchungsvolumen von über 500 Millionen US-Dollar zu erzielen. Gleichzeitig sind wir nach wie vor der Meinung, dass wir innerhalb der ersten zwei Jahre nach dem Zusammenschluss jährliche Kostensynergien in Höhe von etwa 100 Millionen US-Dollar erzielen können, mit dem Potenzial für weitere Verbesserungen.

„Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir nun einen Nettoumsatz von 5,8 bis 5,9 Milliarden US-Dollar, wenn man den Zusammenschluss mit Zynga mit einbezieht. Unsere Pipeline für das Jahr sieht weiterhin sehr gut aus, und wir freuen uns darauf, unsere mobile Präsenz mit einer erstklassigen Plattform deutlich auszubauen. Unsere neue Prognose berücksichtigt einige Verschiebungen in unserem Veröffentlichungsprogramm für das Jahr, den Druck durch Fremdwährungen sowie makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten. Mit Blick auf die Zukunft ist unsere langfristige Vision klarer denn je, und wir glauben, dass wir durch den Zusammenschluss mit Zynga besser von der sich entwickelnden Dynamik der interaktiven Unterhaltungsindustrie profitieren können. Während wir unsere umfangreiche, vielfältige Pipeline ausliefern und die enormen Möglichkeiten verfolgen, die wir durch unseren Zusammenschluss mit Zynga identifiziert haben, sehen wir einen Weg, um ein noch größeres Publikum auf der ganzen Welt anzusprechen, unseren Umfang zu vergrößern und unsere Margen zu verbessern.“