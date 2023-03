Resident Evil 4 Remake: Regeneffekte werden mit Day One Patch angepasst

In genau zwei Wochen veröffentlicht Capcom das Remake von Resident Evil 4. Der Entwickler hat in den vergangenen Wochen und Monaten in zahlreichen Gelegenheiten über die Arbeit am Horrorspiel gesprochen, wodurch insbesondere Fans wissen, was sie erwarten können.

Im Februar zeigte man ein ausführliches Gameplay-Video aus dem fünften Kapitel des Spiels. Darin bemängelten Fans die Regeneffekte und baten Capcom sie noch zu ändern.

Und die Bitte der Fans wurde erhört. Produzent Hirabayashi Yoshiaki sagte gegenüber Press Start, dass man mit einem Day One Patch Änderungen vornehmen wird. Wie diese ausfallen, sagte er allerdings nicht.

„Wir haben gesehen, wie alle auf die Auswirkungen des Regens reagiert haben, und wir arbeiten an einem Day One Patch, um Anpassungen vorzunehmen.“

Währenddessen könnte Capcom beim heutigen Showcase um 23:30 Uhr eine Demo zu Resident Evil 4 Remake ankündigen, die Hinweisen zufolge noch in derselben Nacht spielbar sein könnte.