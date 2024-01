RIN: The Last Child: Release für Konsolen im ersten Quartal

Der Plattformer RIN: The Last Child erscheint bis Ende März 2024 für Konsolen.

Die polnischen Entwickler von Space Fox Games haben bekannt gegeben, dass ihr neuester Titel, RIN: The Last Child, ein Metroidvania-Action-Plattformer, am 25. Januar 2024 auf Steam erhältlich sein wird. Die Konsolenversion des Spiels wird bis zum Ende des ersten Quartals 2024 für PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.

RIN: The Last Child ist ein düsterer, märchenhafter Plattformer mit Metroidvania-Elementen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Rin, einer Heldin, die Aspekte der Magie kontrollieren kann, und begeben sich gemeinsam auf eine gefährliche Mission, um die Welt zu retten.

Indem sie verschiedene Zauberkombinationen herstellen und während des Spiels sinnvolle Entscheidungen treffen, wird jedes Abenteuer zu einem einzigartigen Erlebnis.

Rin ist das jüngste Kind des Schöpfers. Die mythische Welt Aradia ist in Dunkelheit getaucht, und nur die Kinder des Architekten können den Prozess umkehren. Die Mission von Rins älteren Brüdern und Schwestern ist jedoch nicht wie geplant verlaufen. Es ist der jüngste Spross, der die letzte Hoffnung für Aradia ist. Ausgestattet mit einem freien Willen, muss Rin lernen, die Magie selbst zu kontrollieren und die sterbende Welt zu retten.

Gameplay-Features von RIN: The Last Child:

Originelle Zaubersprüche – Rin kann eine Vielzahl verschiedener Zaubersprüche und Verzauberungen mit Hilfe von Aspekten der Magie erschaffen und sie mit Hilfe von Kleineren Runen modifizieren.

– Rin kann eine Vielzahl verschiedener Zaubersprüche und Verzauberungen mit Hilfe von Aspekten der Magie erschaffen und sie mit Hilfe von Kleineren Runen modifizieren. Viele Wege führen zum Ziel – Entscheidungen, die Rin während ihrer Reise trifft, beeinflussen das Ende des Abenteuers.

– Entscheidungen, die Rin während ihrer Reise trifft, beeinflussen das Ende des Abenteuers. Was ist ihr Schicksal? – Was ist Rins Ziel? Warum ist Aradia stehen geblieben? Was sind die Beweggründe für die Entscheidungen des Schöpfers? Rins Reise wird viele Fragen aufwerfen, auf die die Heldin die Antworten finden muss.

– Was ist Rins Ziel? Warum ist Aradia stehen geblieben? Was sind die Beweggründe für die Entscheidungen des Schöpfers? Rins Reise wird viele Fragen aufwerfen, auf die die Heldin die Antworten finden muss. Die Welt wieder in Bewegung bringen – Ein märchenhafter Schauplatz und eine geheimnisvolle Geschichte; Aradias Vergangenheit birgt viele Geheimnisse, aber nur die Mutigsten werden in der Lage sein, sie zu lüften und die Weltordnung wiederherzustellen.